За два місяці пандемії 25 найбагатших людей світу заробили ще $255 мільярдів - Forbes

Мільярдери зі списку 25 найбагатших людей світу сумарно заробили 255 мільярдів доларів за два місяці пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Forbes.

«Загальний стан двадцяти п'яти найбагатших людей в списку світових мільярдерів Forbes став на 255 мільярдів доларів більше, ніж тоді, коли фондовий ринок США 23 березня досяг середнього пандемічного мінімуму», - йдеться в повідомленні.

Найбільше за ці два місяці заробив засновник Facebook Марк Цукерберг, його статки збільшилися на 31,4 млрд - до 86,5 млрд доларів.

Другим за розміром прибутку є засновник і керівник торговельного онлайн-майданчику Amazon, найбагатша людина в світі за версією Forbes, - Джефф Безос. Він заробив 29,9 млрд доларів, збільшивши свій дохід до 146,9 млрд доларів.

Третім став глава Reliance Industries Limited Мукеш Амбані, він збільшив свої статки майже на 20 млрд доларів.

Зміни розміру стану мільярдерів оцінювалися з 23 березня до 22 травня.

Як повідомлялося, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію захворювання COVID-19, що викликаний новим коронавірусом. Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що наслідки пандемії вже призвели до початку рецесії для глобальної економіки. За даними доповіді ООН, найбільше від кризової ситуації через пандемію постраждають фермери, малі та середні підприємства, самозайняті громадяни.