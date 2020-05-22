Ціна газу для населення у травні знижена на 21% - Нафтогаз

Оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ в рамках публічних спеціальних обов’язків (ПСО), знизилась на 21% порівняно з квітнем 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"У травні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ в рамках публічних спеціальних обов’язків (ПСО), знизилась до 2,3 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 21% менше порівняно з квітнем 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом з початку року ціна ПСО знизилась на 51%, порівняно з аналогічним періодом минулого року падіння вартості газу сягнуло 62%.

У компанії наголосили, що світова економічна криза викликала рекордне падіння цін на всі види енергоносіїв, у тому числі – на природний газ. За даними аналітиків НАК "Нафтогаз України", у травні ціна газу в Європі досягла історичного мінімуму за останні 10 років. В Україні на ціну додатково тисне високий рівень заповнення підземних сховищ газу, де через ґрунтовну підготовку до попереднього опалювального сезону та теплу зиму накопичився фактично річний обсяг видобутку газу державою – 17,5 млрд кубометрів.

"Цінова ситуація на ринку сприяє намірам уряду лібералізувати ринок газу для населення з 1 липня цього року. В міжопалювальний сезон передумов для зростання цін значно менше, ніж в холодну пору року. Історично низькі ціни, великі запасу газу у європейських та українських сховищах та літній період – все це дозволить зробити плавний та безпечний перехід для українських споживачів до вільного ринку", – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Як повідомляв Укрінформ, Коболєв заявив, що газ у травні знову знизиться у ціні, якщо триватиме тенденція щодо зниження попиту та сталої пропозиції.

Наприкінці березня 2020 року уряд спільно з НАК "Нафтогаз України" ухвалив рішення про зниження оптової ціни на газ на 14%, що має відобразитися у платіжках наступного місяця. Тоді в НАК висловили сподівання, що приватні постачальники скоригують свою ціну відповідно до ринкового зниження, і вона не буде перевищувати 4,3 грн за кубометр.