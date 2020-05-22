Аграрії засіяли ярими зерновими 96% прогнозованих площ

Аграрії України посіяли ярі зернові, зернобобові та технічні культури на 14,8 млн га, або 96% прогнозованих площ.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Весняна посівна кампанія підійшла до свого завершення. Станом на 21.05 агровиробники посіяли 14,8 млн га ярих культур, що становить 96% від прогнозу (15,5 млн га). У період 14-21.05 посівні роботи проведені на майже 700 тис. га. Сівба гречки та сої продовжується", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, площі під основними культурами становлять: - соняшник – 5,9 млн га; кукурудза – 5,2 млн га; ячмінь ярий – 1,5 млн га; цукровий буряк – 209 тис. га; пшениця яра – 184,5 тис. га; горох – 282,7 тис. га; овес – 186,3 тис. га.

За оновленим прогнозом Мінекономіки, згідно з даними з регіонів, посівна площа основних культур збільшиться на 600 тис. га, порівняно з 2019 роком та становитиме 15,5 млн га.

У структурі посівів ярої групи за прогнозами збільшилася частка кукурудзи та соняшнику, зменшиться ячменю, сої та цукрового буряку.

Цього року Мінекономіки очікує врожай зернових на рівні 65-68 млн т.