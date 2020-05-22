Ще два банки приєднались до системи BankID НБУ

До системи віддаленої ідентифікації BankID Національного банку України приєднались Акордбанк та Асвіо Банк.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Відразу 2 банки приєдналися цього тижня - Акордбанк та Асвіо Банк. Вітаємо їхніх клієнтів! Адже тепер вони можуть скористатися сервісом, який надає дистанційний доступ до адміністративних, фінансових та комерційних послуг через портали послуг підключених абонентів - надавачів послуг", - ідеться в повідомленні.

Наразі система BankID НБУ налічує 40 учасників. Серед них - 17 банків (ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа банк, ПУМБ, Monobank (Універсал Банк), OTP Банк, А-Банк, банк "Альянс", банк "Форвард", банк "Південний", Кредобанк, Радабанк, Мотор-банк, банк "Восток", Ідея Банк, Акордбанк та Асвіо Банк) та 23 небанківські установи (портали послуг).

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк розпочав реалізацію проєкту BankID у 2015 році. Нині НБУ є власником системи і регулює відносини між її учасниками.

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Національна система електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб BankID Національного банку України – спосіб верифікації громадян через українські банки для надання адміністративних та інших послуг через інтернет.

Підключення до системи BankID для українських банків, державних установ і комерційних підприємств - безкоштовне.