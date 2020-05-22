Ще два банки приєднались до системи BankID НБУ

Ще два банки приєднались до системи BankID НБУ

Укрінформ
До системи віддаленої ідентифікації BankID Національного банку України приєднались Акордбанк та Асвіо Банк.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Відразу 2 банки приєдналися цього тижня - Акордбанк та Асвіо Банк. Вітаємо їхніх клієнтів! Адже тепер вони можуть скористатися сервісом, який надає дистанційний доступ до адміністративних, фінансових та комерційних послуг через портали послуг підключених абонентів - надавачів послуг", - ідеться в повідомленні.

Наразі система BankID НБУ налічує 40 учасників. Серед них - 17 банків (ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа банк, ПУМБ, Monobank (Універсал Банк), OTP Банк, А-Банк, банк "Альянс", банк "Форвард", банк "Південний", Кредобанк, Радабанк, Мотор-банк, банк "Восток", Ідея Банк, Акордбанк та Асвіо Банк) та 23 небанківські установи (портали послуг).

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк розпочав реалізацію проєкту BankID у 2015 році. Нині НБУ є власником системи і регулює відносини між її учасниками.

Читайте також: Нацбанк створив передумови для запровадження моделі використання BankID

Національна система електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб BankID Національного банку України – спосіб верифікації громадян через українські банки для надання адміністративних та інших послуг через інтернет.

Підключення до системи BankID для українських банків, державних установ і комерційних підприємств - безкоштовне.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-