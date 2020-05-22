Торік від податку на нерухоме майно до місцевих бюджетів надійшло на 1,2 мільярда більше
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"За підсумками 2019 року від сплати податку на нерухоме майно до місцевих бюджетів надійшло 4,9 млрд грн, а за 2018 рік – 3,7 млрд гривень",- йдеться в повідомленні.
Несплата податку на нерухоме житлове та нежитлове майно, через відсутність повної бази об’єктів оподаткування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно завдає до 2 млрд грн збитків місцевим бюджетам щорічно.
За оцінками експертів до 40% такого майна відсутнє в Державному реєстрі.
Із метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів податку на нерухоме майно органи місцевого самоврядування повинні забезпечити повноцінну роботу щодо інформаційного наповнення Державного реєстру прав на нерухоме майно і перенесення архівної інформації про права власності на нерухоме майно з паперових носіїв до електронної бази. Це дасть змогу податковим органам отримати відповідну інформацію для нарахування відповідних зобов’язань.
База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється на підставі даних Реєстру.
Проведення на належному рівні зазначеної роботи у цьому році дозволить, за песимістичним прогнозом, додатково залучити (при діючих ставках податку) до місцевих бюджетів у 2021 році близько 2 млрд гривень.