У квітні до держбюджету надійшов майже 91 мільярд - Мінфін

Із 90,9 млрд грн, що надійшли до загального фонду державного бюджету України у квітні, майже половину було перераховано Національним банком як частину прибутку за минулий рік.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За оперативними даними Державної казначейської служби, у квітні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 90,9 млрд грн, з яких майже 43 млрд грн надійшло від Нацбанку, який відповідно до закону «Про Національний банк України» щорічно, після підтвердження його річної фінансової звітності зовнішнім аудитом та затвердження її Радою НБУ, перераховує до державного бюджету частину свого прибутку", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що в цілому місячний розпис доходів за загальним фондом держбюджету виконано на 84,3%, за підсумками січня-квітня 2020 року – на 86,1%.

При цьому основними податками, які наповнювали загальний фонд державного бюджету в квітні, були: податок на доходи фізичних осіб та військовий збір – 8,5 млрд грн; податок на додану вартість – 7,7 млрд грн (сальдо), а також акцизний податок з вироблених в Україні товарів – 5,9 млрд гривень.

Крім того, до загального фонду держбюджету надійшло 19,6 млрд грн митних платежів.

Відшкодування ПДВ у квітні становило 12 млрд гривень.

У Мінфіні наголосили, що за січень-квітень 2020 року соціальні видатки, видатки на оборону, на обслуговування боргу та дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень.

При цьому, за оперативними даними Державної казначейської служби, видатки за загальним фондом державного бюджету за 4 місяці 2020 року становили 308,9 млрд грн, або 87,5% від розпису звітного періоду.

За підсумками чотирьох місяців року державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 23,5 млрд грн, у тому числі по загальному фонду – із дефіцитом у 33 млрд грн, що відповідає показникам бюджету, додали у міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк 1 квітня 2020 року перерахував 42,72 млрд грн свого прибутку за минулий рік до Державного бюджету України, цьогоріч було вирішено перерахувати всю суму одразу.

У такий спосіб Національний банк допомагає уряду у нелегкій справі подолання епідемії коронавірусу в Україні, заявили у регуляторі.

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Кабінет міністрів 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин в Україні продовжено до 22 травня 2020 року, а з 11 травня відбудеться його поступове пом'якшення.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 5 травня в Україні підтверджено 12 697 випадків COVID-19, з них 366 протягом останньої доби. Померли 316 людей, 1 875 пацієнтів уже одужали.