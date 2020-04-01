Нацбанк отримав за рік понад 43 мільярда прибутку

Національний банк України відзвітував, що завершив 2019 рік із прибутком у 43,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

"Загалом Національний банк завершив 2019 рік із прибутком до розподілу на суму 43,3 млрд грн. Основна частина прибутку на суму 42,7 млрд грн буде перерахована до Державного бюджету України у 2020 році відповідно до графіка, погодженого з Міністерством фінансів України. Решта прибутку (близько 0,6 млрд грн) буде спрямовано на збільшення загальних резервів Національного банку", - йдеться в повідомленні.

У НБУ пояснили, що основними складовими, що вплинули на фінансовий результат є процентні доходи й витрати, курсові різниці (переоцінки монетарних активів і зобов’язань у зв’язку зі зміною офіційного курсу гривні), а також результати від операцій з фінансовими інструментами, які оцінюються за справедливою вартістю. Зокрема, чистий процентний дохід після вивільнення резервів за 2019 рік становить 22 млрд грн (у 2018 році – 34,9 млрд грн).

Повідомляється також, що валюта балансу Нацбанку за рік збільшилася до 1 060,8 млрд грн.

"Станом на 31 грудня 2019 року валюта балансу Національного банку становить 1 060,8 млрд грн, що на 1% більше, ніж в попередньому році", - йдеться в повідомленні.

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У НБУ пояснили, що основними статтями активів Національного банку є міжнародні резерви та цінні папери України, зокрема: міжнародні резерви зросли завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку впродовж минулого року на 21,5% - до 25,3 млрд дол. США, але портфель цінних паперів України в 2019 році зменшився на 14,2 млрд грн або на 3,9% та становив 347 млрд грн.

Валюта балансу – це підсумкова сума за активом або пасивом бухгалтерського балансу.