Фонд гарантування виставляє на аукціон пул активів двох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 12 червня проведе аукціон з продажу активів АТ «Дельта банк» і АТ «Банк «Фінанси та кредит» за початковою ціною в 1,66 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування вкладів виставляє на аукціон 12 червня 2020 року пул активів АТ «Дельта банк» і АТ «Банк «Фінанси та кредит». Торги відбудуться на майданчику DebtX за голландською моделлю аукціону", - йдеться в повідомленні.

До складу пулу увійшли 9 кредитів юридичних осіб. Частина з них перебуває у заставі НБУ. Загальна сума заборгованості за кредитними договорами становить 8,8 млрд грн. Середня прострочка за кредитами – 4 роки. За всіма кредитними договорами тривають судові справи, за 5 кредитами відкриті провадження Державної виконавчої служби, за 8 – кримінальні справи.

Початкова ціна лоту – 1,66 млрд грн.

Основними об’єктами застави за кредитами у складі пулу є кілька цілісних майнових комплексів загальною площею 511 392,63 кв м, розташованих у Полтавській області. Серед них – автозавод із виробництва великовантажних автомобілів, а також завод із виробництва пневматичної гальмівної апаратури для автотранспортних засобів.

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Фонд гарантування вкладів нагадує, що мова йде про продаж саме кредитів і прав вимоги, тобто боргів, а не безпосередньо об’єктів нерухомості чи майна у заставі за ними. Це означає, що при купівлі цих активів інвестор отримує можливість працювати з проблемними кредитами.