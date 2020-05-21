Деякі області використали лише 5-10% асигнувань на оновлення місцевих доріг - ОП

З початку року області в середньому вже використали на оновлення місцевих доріг 30% асигнувань, але є регіони, де цей показник становить лише 5-10%.

Про це йшлося під час селекторної наради Президента Володимира Зеленського щодо будівництва в країні доріг місцевого значення, повідомляє пресслужба глави держави.

"Учасники наради доповіли главі держави, що в середньому області використали на оновлення місцевих доріг 30% доведених асигнувань з початку року", - ідеться в повідомленні.

Водночас в ОП розповіли, що в окремих регіонах цей показник не перевищує 5-10%. Представники цих областей пояснили, що найчастіше причиною низького рівня вибірки грошей є неготовність проєктно-кошторисної документації на об’єкти ремонтів, запланованих у 2020 році.

Президент закликав пришвидшити реалізацію проєктів, на які держава вже спрямувала гроші.

Також він закликав кожну область надати програми оновлення всіх місцевих доріг у своїх регіонах.

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Зазначається, що програми повинні містити чіткий графік та інформацію про кількість коштів, необхідних для реалізації проєктів.

«Ми хочемо щороку збільшувати кількість відремонтованих доріг, щоб якомога швидше повністю оновити дорожню мережу України», – сказав глава держави.

Крім того, Президент розповів, що для ремонтів і будівництва доріг місцевого значення обласні державні адміністрації отримають змогу залучати додаткове фінансування під місцеві гарантії.

Механізм залучення цих коштів був напрацьований у спільному проєкті Офісу Президента, уряду та Укравтодору. Бюджетний комітет Верховної Ради України вже зареєстрував законопроєкти, необхідні для залучення додаткового фінансування на оновлення місцевих доріг.

«Сьогодні надзвичайно важливо зробити кредитну ставку нижчою та фіксованою, тому що ніхто не зацікавлений брати кредити, якщо буде висока плаваюча ставка», – наголосив Президент.

Зеленський пообіцяв, що тісна співпраця уряду, парламенту, Нацбанку та місцевої влади допоможе ефективному оновленню доріг.

За даними ОП, участь у селекторній нараді взяли перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр інфраструктури Владислав Криклій, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов, голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков, очільники облдержадміністрацій, перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова та представники українських банків.