Міністр фінансів не виключає, що держбюджет-2020 можуть переглянути

У Міністерстві фінансів не виключають можливості перегляду Державного бюджету України на 2020 рік, зокрема, якщо ситуація розвиватиметься за позитивним сценарієм.

Про це в інтерв'ю "НВ Бізнес" розповів міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє пресслужба міністерства.

"Я не виключав би такого варіанту. Адже бюджет верстався в березні і що нас чекає до вересня, в четвертому кварталі — складно передбачити. Це може бути як якийсь позитивний сценарій, коли необхідно буде збільшувати доходи, якщо ми будемо бачити, що у нас пішов хороший тренд. За негативним сценарієм я б зараз не йшов, немає підстав. Ми і так досить жорсткий бюджет відкоригували, був секвестр певних витрат, плюс ми збільшили дефіцит",- сказав Марченко.

Він зазначив, що Україна, як і інші країни, виходить із коронакризи, з карантину, відбувається послаблення карантину.

"Але є ризик того, що може бути повторення спалаху",- зауважив Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету-2020. Згідно з документом, дефіцит держбюджету збільшено на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скоротились на 119,75 млрд грн - до 975,8 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшились на 82,4 млрд грн - до 1266,4 млрд грн (з 1184 млрд грн).

Фото: НВ / Наталія Кравчук