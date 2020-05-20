До програми "Доступні кредити 5-7-9%" приєднався ще один банк

До державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" приєднався ПАТ "Банк Восток".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Скористатися Державною програмою підтримки бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%" віднині можуть клієнти Банку "Восток"... Відповідні договори про співробітництво з Фондом розвитку підприємництва були підписані 18 травня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тепер участь у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" беруть вже 11 банків. Чотири державних – Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк. Та сім комерційних – "Банк Восток", Кредобанк, Райффазен Банк Аваль, ТАСКомбанк, Альянс банк, Банк Львів та ПУМБ.

"Мікро, малий і середній бізнес у світовій економіці відіграють ключову роль, що, безумовно, властиво й для економіки України. Середній та малий бізнес бере участь приблизно в 90% видах економічної активності, концентрує понад 50% світового працевлаштування, генерує близько 40% ВВП. Тобто, бачимо, наскільки важлива фінансова підтримка цього сегменту ділової активності. Це і стало метою державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", до якої, розділяючи її цілі та ідеї, приєднався банк Восток - активний учасник ринку обслуговування і кредитування суб'єктів малого підприємництва", - зауважив начальник Департаменту продажів корпоративного бізнесу ПАТ «Банк Восток» Сергій Шулла.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%", а 29 квітня 2020 року уряд підтримав пропозицію Міністерства фінансів та розширив її можливості