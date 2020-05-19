На ділянках суцільних зрубів висадили 122 мільйони молодих дерев

В Україні на ділянках суцільних зрубів висаджують молодий ліс – вже відновлено 25 тис. гектарів лісу, висаджено понад 122 млн дерев.

Про це поінформував голова Державного агентства лісових ресурсів Андрій Заблоцький, повідомляє пресслужба Держлісагентства.

«Всі ділянки суцільних зрубів повністю відновлюють молодим лісом. Вдається створювати і нові ліси. На сьогодні вже відновлено майже 25 тисяч гектарів лісу (висаджено більше 122 мільйонів дерев)», - зазначив Заблоцький.

Він зазначив, що у 2020 році планується загалом відновити близько 35 тис. гектарів лісу. Це лише той ліс, який було висаджено вручну або механічно. Незабаром буде підбито підсумки з урахуванням природного поновлення.

У відомстві нагадали, що, відповідно до законодавства, надається один-два роки, протягом яких необхідно відтворити ліс на місці суцільних зрубів або згарищ. Такий період обумовлений необхідністю підготовки ґрунту та інших заходів для садіння лісу або сприянню його природному поновленню. Основне правило: скільки було зрубано – стільки й посаджено.

Як повідомляв Укрінформ, на початок травня загалом було відновлено 22,3 тис. га лісу, зокрема, на Поліссі відновлено більше 11,4 тис. га (майже 71 млн дерев) і створено 127 га нових лісів; у Лісостеповій зоні відновлено майже 7,4 тис. га (38,3 млн дерев), створено 463 га нових лісів; у Степовій зоні відновлено майже 1,6 тис. га (майже 8 млн дерев), створено 815 га нових лісів; в українських Карпатах відновлено майже 1,9 тис. га (4,5 млн дерев).

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За даними Держлісагентства, станом на травень 2019 року фактична лісистість в Україні становить 15,9% за оптимального рівня у 20%.