В Україні вже відновили понад 22 тисячі гектарів лісу

Майже 122 мільйона сіянців і саджанців дерев на сьогодні висадили лісівники під час лісокультурної кампанії.

Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький, інформує пресслужба відомства.

«На цей час загалом відновлено 22,3 тис. га лісу, зокрема, на Поліссі відновлено більше 11,4 тис. га (майже 71 млн дерев) і створено 127 га нових лісів; у Лісостеповій зоні відновлено майже 7,4 тис. га (38,3 млн дерев), створено 463 га нових лісів; у Степовій зоні відновлено майже 1,6 тис. га (майже 8 млн дерев), створено 815 га нових лісів; в українських Карпатах відновлено майже 1,9 тис. га (4,5 млн дерев)», - поінформував Заблоцький.

Він також повідомив, що весняне відновлення українських лісів підходить до завершення.

«Підсумки підбивати ще зарано, тому що це дані лише про висаджування лісу вручну. Пізніше оприлюдню загальну інформацію, враховуючи природне поновлення», - зазначив керівник Держлісагентства.

Відповідно до законодавства необхідно протягом двох років відновити всі ділянки, на яких відбувалися суцільні рубки. Такий період обумовлений необхідністю підготовки ґрунту та інших заходів для висаджування лісу або сприянню його природному поновленню, зауважили в Держлісагентстві.