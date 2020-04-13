У справі про кришування порубок на Харківщині готують підозри ще п’ятьом поліцейським

Підозрюваних у гучній справі про незаконну порубку лісів на Харківщині, в рамках якої вже затримали 11 цивільних громадян і 4 працівників Нацполіції, стане більше, серед них будуть ще поліцейські.

Про це заявив керівник прокуратури Харківської області Олександр Фільчаков на спільному брифінгу з головою Харківської ОДА Олексієм Кучером, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Найближчим часом ми плануємо оголосити ще близько десятка підозр, у тому числі – п’ятьом працівникам органів Національної поліції, зокрема, деяким керівникам відділів поліції», - сказав Фільчаков.

Зі свого боку голова ОДА Олексій Кучер додав, що «вся ця історія була відома і була на контролі».

«Ми знаємо, хто є і був кінцевим бенефіціаром цих вирубок», - сказав Кучер, не називаючи ніяких імен чи посад.

Фільчаков також зазначив, що вирубуваний ліс-кругляк не реалізовувався на території України, а продавався в країни Азії.

Прокурор також заявив, що робота по виявленню фактів кришування незаконної порубки лісу останнім часом активізувалася.

«Ми здійснюємо процесуальне керівництво у 38 провадженнях, які розслідуються територіальним управлінням ДБР у м. Полтаві. На даний час в рамках цих проваджень 32 правоохоронцям повідомлено про підозру. Загальна сума збитків складає десь 110 млн грн», - розповів Фільчаков.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 квітня 4-ом співробітникам Валківського ВП ГУ НП в Харківській області повідомлено про підозру за фактом перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та пособництві у порубці лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 КК України) та 11-ом мешканцям Харківської, Сумської, Дніпропетровської та Чернігівської областей - за фактом порубки лісу (ч. 4 ст. 246 КК України). За даними слідства, мешканець Зміївського району Харківської області створив групу осіб чисельністю понад 30 осіб, яка в період 2018-2020 років вирубала та вивезла з Харківщини деревини на 300 млн грн. Поліцейські систематично за грошову винагороду кришували незаконні схеми «чорних лісорубів» — супроводжували автотранспорт, надавали службову інформацію про заплановані заходи, направлені на виявлення та попередження порубок.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі територіального управління ДБР, 14 квітня фігурантам обиратимуть запобіжні заходи у Жовтневому райсуді Полтави.

Фото: khar.gp.gov.ua