Укравтодор розпочав роботи на понад 200 об'єктах

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) розпочало ремонтно-будівельні роботи на понад 200 об'єктах у 23 областях України.

Про це розповів голова Укравтодору Олександр Кубраков під час пресконференції 19 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз приблизно на 2600-2700 кілометрах, з урахуванням проєктів, які відбуваються за кошти МФО (міжнародних фінансових організацій - авт.), вже тривають роботи... Тобто роботи тривають більше ніж на 200 об'єктах, в 23 областях", - сказав Кубраков.

Зокрема, Укравтодор активно веде будівельні та ремонтні роботи на автошляхах: Н-30 Василівка-Бердянськ, М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, М-12 Стрий — Рогатин — Бережани — Тернопіль — Хмельницький — Вінниця — Кропивницький — Знам'янка, М-03 Київ-Харків-Довжанський, Н-31 Дніпро-Решетилівка, М-05 Київ-Одеса, М-19 Доманове-Порубне та Н-26 Чугуєв-Мілове.

Також тривають роботи з будівництва доріг Станиця Луганська-Сєвєродонецьк та Львів-Меденичі-Трускавець.

Кубраков розповів, що роботи на деяких із зазначених об'єктів будуть завершені вже у червні та липні цього року.

Крім того, вже розпочато роботи з будівництва мосту у Запоріжжі, на якому перші ділянки для автомобільного руху будуть відкриті до кінця року.

За словами очільника Укравтодору, у 2020 році на будівництво або ремонт доріг планується залучити 90,2 млрд гривень, з урахуванням кредитних коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку і Світового банку.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Укравтодор планує збудувати чи відремонтувати 4000 кілометрів доріг державного значення та 2500 кілометрів доріг місцевого значення.