Укравтодор розпочав ремонтні роботи на трасі Харків – Ялта

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) розпочало роботи з поточного середнього ремонту траси Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта у Запорізькій області.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

"30 квітня 2020 року розпочалися роботи з поточного середнього ремонту дороги М-18 на ділянці, в Василівському районі (с. Зелений Гай) Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Цього року роботи планується відремонтувати 122,9 км траси Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта.

В рамках зазначених ремонтних робіт Укравтодор виконає: капітальний ремонт дороги на ділянці від міста Запоріжжя у напрямку Дніпропетровської області через села Матвіївка, Люцерна та Михайлівка загальною протяжністю 17,6 км, капремонт мосту через річку Великий Утлюг, а також ремонт на ділянках автодороги М-18 від міста Запоріжжя до міста Мелітополь по території Запорізького, Василівського, Михайлівського та Мелітопольського районів, загальною протяжністю 105,3 км.

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Як повідомлялося, траса М-18 – це дорога міжнародного значення, яка проходить територією Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим. Збігається з частиною європейського маршруту E105 (Кіркенес – Санкт-Петербург – Москва – Харків – Ялта).