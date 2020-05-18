Енергоблок №1 Рівненської АЕС відключили від мережі

На Рівненській атомній електростанції через спрацювання автоматичного захисту відключено енергоблок №1 від енергомережі.

Про це повідомляє пресслужба РАЕС.

"18 травня 2020 року о 07:52 енергоблок №1 Рівненської АЕС (ВВЕР-440) відключено від енергомережі через спрацювання автоматичного захисту внаслідок відімкнення головних циркуляційних насосів", - йдеться у повідомленні.

Згідно із міжнародною шкалою оцінки ядерних подій INES подію попередньо класифіковано рівнем «поза шкалою/0». Радіаційний та протипожежний стан на проммайданчику не змінювався, зазначили на РАЕС.

Минулої доби на Рівненській АЕС у роботі перебували усі чотири енергоблоки із сумарним навантаженням 2321 МВт. Через балансове обмеження енергоблок №3 РАЕС (ВВЕР-1000) працює на потужності 56% від номінальної. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

За минулу добу енергоблоками РАЕС вироблено 55,7 млн кВт-год. електроенергії, з початку місяця –955,6 млн кВт-год. електроенергії та з початку року – 7 млрд 811,3 млн кВт-год. електроенергії.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.