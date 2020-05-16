На Сумщині ярі культури посіяли на 96% запланованих площ – ОДА

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак.

«Станом на 15 травня в області посіяно ярих сільськогосподарських культур на площі 803,0 тис. га, що становить 96% до прогнозу. Завершується сівба сої та кукурудзи на зерно. Сої посіяно на площі 58,4 тис. гектарів, або 55% від запланованого, кукурудзи на зерно - 413,3 тис. га, що вище від прогнозованих обсягів»,- розповів Маслак.

За його інформацією, також продовжується сівба гречки, якої посіяно на площі 2,5 тис. гектарів, або 32% до прогнозу.

Директор департаменту говорить, що наразі погодні умови сприяють розвитку посіяних культур і успішному завершенню посівної кампанії.

«За даними Сумського обласного центру з гідрометеорології, опади поповнили вологозапаси грунту на 20-26 мм, або 40-50% до місячної норми, що на рівні середніх показників минулих років. Інститут сільського господарства Північного Сходу НААНУ повідомляє, що вміст продуктивної вологи в орному горизонті від 23 до 25 мм, і вона капілярно з’єдналась з вологою нижніх горизонтів ґрунту. Цього запасу достатньо для оптимального розвитку рослин ранньої групи і отримання повноцінних сходів пізніх культур. Запаси продуктивної вологи в метровому горизонті ґрунту складають 155-160 мм. Озима пшениця знаходиться в фазі виходу в трубку. На посівах ярих зернових на полях відмічено початок фази кущення», - відзначив він.