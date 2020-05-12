На Дніпропетровщині посіяли понад 70% ярих зернових

На Дніпропетровщині у розпалі посів пізніх зернових та технічних культур. Аграрії області виконали більше 70 % запланованої роботи. Вже посіяли понад 190 тис. га кукурудзи на зерно.

Про це повідомили в департаменті економічного розвитку Дніпропетровської ОДА.

«Посівна цьогоріч стартувала вчасно, у березні. Вже завершено посів ранніх ярих зернових, нині – проводяться роботи по посіву пізніх культур», – звітували у департаменті.

У розпалі – посів пізніх зернових – кукурудзи на зерно, проса, гречки, сорго. Всього мають засіяти близько 500 тис. га ярих зернових, з яких майже 315 тис. га займе кукурудза. На сьогодні виконано понад 70 % від запланованого.

Одночасно ведеться посів технічних культур – соняшника, ярого ріпаку, цукрових буряків. Соняшник посіяно на площі понад 360 тис. га – 66% від прогнозу.

Завершити посівну планують до кінця травня.