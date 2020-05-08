Україна втратила від посухи 2,6% посівів озимих – Мінекономіки

За оцінками Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, від засухи в південних регіонах Україна загалом втратила 234 тис. га (2,6%) посівів озимих культур.

Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України.

«За оцінками Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства втрати посівних площ культур (гороху, озимої пшениці, жита, ріпаку, ячменю загалом по країні оцінюються на рівні 234 тис. га, що становить 2,6% усіх площ озимого клину (10 млн 237 тис. га). Найбільше від посухи було втрачено озимого ріпаку – 103 тис. га, пшениці – 74 тис. га, ячменю – 53 тис. га та гороху - 1,3 тис. га», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у березні-квітні цього року спостерігався дефіцит опадів на всій території України. Внаслідок цього розвивалася та поглиблювалася весняна повітряна засуха, яка на багатьох площах південних областей поєдналася з ґрунтовою. В Одеській області, де спостерігається найтриваліший та найжорсткіший дефіцит опадів ще з минулого літа, агрометеорологічні умови для росту і розвитку сільськогосподарських культур оцінювалися як близькі до критичних. На багатьох площах через дефіцит вологи у грунті розвиток рослин затримувався, посіви знаходились у пригніченому стані.

Тож найбільше постраждала Одеська область, де за попередніми розрахунками втраченими вважаються 148 тис. га посівів, що становить 15% всіх площ озимих культур області. З них внаслідок несприятливих погодних умов загинули 10% озимої пшениці, 62% озимого ріпаку та 21% ячменю.

Дощі у перших числах травня зняли стрес засухи в багатьох районах північно-західної половини країни. Проте, засуха станом на 5 травня тривала в Одеській, Херсонській, більшій частині Запорізької та Миколаївської областей.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Національної академії аграрних наук, заморозки у повітрі та на поверхні грунту у квітні 2020 року призвели до часткового пошкодження посівів ярого ячменю, гороху та буряків.