Шахти “Павлоградвугілля” поновлюють роботу - Буславець

ДТЕК запустить роботу ДТЕК "Павлоградвугілля" на вимогу Міністерства енергетики та захисту довкілля.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявила в.о. міністра енергетики та захисту

довкілля Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні у мене була нарада з енергетиками. Я вимагала у представника державних шахт вивести шахтарів найближчим часом на роботу. Мене запевнили, що 16 травня працівники "Павлоградвугілля" вийдуть на роботу і отримуватимуть зарплатню", - сказала Буславець.

Як повідомлялося, з 20 квітня призупинили роботу 10 шахт і допоміжні підприємства об'єднання ДТЕК Павлоградвугілля, збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК.

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ДТЕК пояснив свої дії "системною кризою" в енергетичній галузі України, яка триває з минулого року і призвела до розбалансування енергосистеми України.