Морпорти України цьогоріч збільшили обсяги перевалки вантажів на 12,6%

Морські порти України у січні-квітні 2020 року здійснили перевалку 55 млн тонн вантажів, що на 12,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України (АМПУ).

"За 4 місяці 2020 року портові оператори у морських портах України перевалили 55 млн тонн вантажів, що на 6,1 млн тонн або на 12,6% більше за аналогічний період минулого року. Перевалка експортних вантажів виросла до 42,5 млн тонн (+11,0%), імпортних - до 8 млн тонн (+18,6%), транзитних - до 3,8 млн тонн (+15,6%), каботажних - до 0,6 млн тонн (+31,0%)", - йдеться у повідомленні.

На першому місці за обсягами перевалки опинились зернові вантажі, яких у зазначений період було перевалено 18,7 млн тонн, що на 5% більше у порівнянні з січнем-квітнем 2019 року.

На другому місці - руда, обсяги перевалки якої становлять 13,8 млн тонн, що на 30,5% більше за аналогічний показник минулого року.

Крім того з січня по квітень 2020 року зросли: вдвічі обсяги перевалки вугілля - до 2,5 млн тонн і у п’ять разів обсяги перевалки нафти - до 0,8 млн тонн.

Перевалка контейнерів за 4 місяці 2020 року становила 357,7 тис TEU, що перевищує минулорічний показник на 17,2%.

В АМПУ відмітили, що зростання показників експорту впродовж січня-квітня 2020 року було забезпечено перевалкою зернових вантажів до 18,2 млн тонн (+5,3%), залізної руди до 10,9 млн тонн (+45,4%) та олії до 2,2 млн тонн (+8,8%). В структурі імпорту зростання показників сформовано збільшенням обробки вугілля до 2,3 млн тонн (+106,9%), нафти до 0,5 млн тонн (+213,6%) та нафтопродуктів до 0,4 млн тонн (+233,3%). Обсяги транзитних перевезень зросли внаслідок приросту перевалки руди до 1,1 млн тонн (+34%) та нафти до 0,4 млн тонн, а у внутрішньому сполученні перевалка досягла 0,6 млн тонн (+31%) за рахунок перевезень чорних металів до 0,1 млн тонн (+170,4%).

Серед морських портів України лідерами за обсягом перевалки вантажів за січень-квітень цього року стали: Південний – 20,6 млн тонн (+ 33,3%), Миколаїв – 10,3 млн тонн (- 4 %), Чорноморськ – 8,5 млн тонн (+1%), Одеса – 8,3 млн тонн (+ 3,5%). "Динамічно збільшує перевалку вантажів морський порт Маріуполь — до 2,2 млн, що на 0,5 млн тонн або 33% більше до аналогічного періоду минулого року та морський порт Ольвія до 1,5 млн тонн із приростом 0,7 млн тонн або 89,2%", - додали у відомстві.

Зазначається, що з січня по квітень 2020 року впали обсяги вантажних рейсів по річці Дніпро до 1694, що на 12,4% менше ніж за аналогічний період 2019 року. Загалом цими рейсами було перевезено 1902,1 тис. тонн вантажів, серед яких: будматеріали (874,8 тис тонн), зернові (820,6 тис тонн), металопродукція ( 202 тис тонн) та інші вантажі. "Позитивну тенденцію з перевезень демонструють будівельні вантажі із приростом у обсязі 143,6 тис. тонн або 19,6%", - відмітили в АМПУ.

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Як повідомляв Укрінформ, морські порти України у 2019 році здійснили перевалку 160 млн тонн вантажів, що на 18,4% більше ніж у 2018 році.