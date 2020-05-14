Опендатабот спростовує заяву поліції про злив персональних даних мільйонів українців

Опендатабот спростовує заяву поліції про злив персональних даних мільйонів українців

Укрінформ
Платформа відкритих даних "Опендатабот" спростовує заяву поліції про злив персональних даних мільйонів українців.

Про це йдеться у заяві, яку опублікувала пресменеджер компанії Дарина Даниленко на своїй сторінці в Facebook.

"Ось кілька тез, з якими мені б дуже хотілося, щоб ви були ознайомлені: Опендатабот працює тільки з відкритими державними даними", - заявила представник компанії.

За словами Даниленко, контракти з розпорядниками інформації або посилання на першоджерела в компанії готові надати поліції за першої ж вимоги. Однак, у ході розслідування правоохоронці до Опендатабот поки що не зверталися.

Також у компанії наголосили, що заява поліції завдає шкоди їх діловій репутації, і запропонували вибачитися, пообіцявши, в свою чергу, повне сприяння в розслідуванні.

"Ця заява не лише шкодить нашій діловій репутації, а й ставить під питання процес відкриття даних в Україні. Адже хто захоче відкривати дані, якщо вони, "на думку поліції", готові заподіяти шкоду мільйонам українців. Ми пропонуємо Національній поліції України вибачитися і спростувати інформацію. Ми ж, у свою чергу, готові максимально допомогти в розслідуванні", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, сьогодні Нацполіція вийшла із заявою з приводу того, звідки в чорній базі uabazabot взялися персональні дані мільйонів українців. Зокрема, в поліції стверджують, що інформація має ознаки фрагментарних наборів даних, скомпільованих з різних джерел і ресурсів, включаючи дані Опендатабот.

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Як повідомляв Укрінформ, голова громадської організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц 11 травня заявив про те, що в мережі з'явився telegram-бот, який оголосив про продаж персональних даних громадян України. Припускається, що бот містить дані мільйонів українців, зареєстрованих в додатку «Дія».

Однак згодом віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спростував фейки про продаж даних з «Дії».

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