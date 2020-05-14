Платформа відкритих даних "Опендатабот" спростовує заяву поліції про злив персональних даних мільйонів українців.

Про це йдеться у заяві, яку опублікувала пресменеджер компанії Дарина Даниленко на своїй сторінці в Facebook.

"Ось кілька тез, з якими мені б дуже хотілося, щоб ви були ознайомлені: Опендатабот працює тільки з відкритими державними даними", - заявила представник компанії.

За словами Даниленко, контракти з розпорядниками інформації або посилання на першоджерела в компанії готові надати поліції за першої ж вимоги. Однак, у ході розслідування правоохоронці до Опендатабот поки що не зверталися.

Також у компанії наголосили, що заява поліції завдає шкоди їх діловій репутації, і запропонували вибачитися, пообіцявши, в свою чергу, повне сприяння в розслідуванні.

"Ця заява не лише шкодить нашій діловій репутації, а й ставить під питання процес відкриття даних в Україні. Адже хто захоче відкривати дані, якщо вони, "на думку поліції", готові заподіяти шкоду мільйонам українців. Ми пропонуємо Національній поліції України вибачитися і спростувати інформацію. Ми ж, у свою чергу, готові максимально допомогти в розслідуванні", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, сьогодні Нацполіція вийшла із заявою з приводу того, звідки в чорній базі uabazabot взялися персональні дані мільйонів українців. Зокрема, в поліції стверджують, що інформація має ознаки фрагментарних наборів даних, скомпільованих з різних джерел і ресурсів, включаючи дані Опендатабот.

Як повідомляв Укрінформ, голова громадської організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц 11 травня заявив про те, що в мережі з'явився telegram-бот, який оголосив про продаж персональних даних громадян України. Припускається, що бот містить дані мільйонів українців, зареєстрованих в додатку «Дія».

Однак згодом віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спростував фейки про продаж даних з «Дії».