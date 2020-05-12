Україні не вистачає потужностей гідроенергетики для балансування - Міненерго

Через маловодний рік Україні не вистачає потужностей гідроенергетики для балансування енергетичної системи.

Про це сказала в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець у програмі «Реальна політика», повідомляє пресслужба Мінекоенерго.

"На жаль, «зелена» генерація у нас – це негарантоване виробництво. Коли світить сонце і коли найшла хмара – буде різне виробництво. Тобто вона не балансує, а навпаки, дає ще більше збудження в системі. Зазвичай система в нас балансується гідроелектростанціями, але ми з вами вже проговорили, що у нас маловодний рік, і цей інструмент у нас дуже обмежений. І наші водосховища мають недостатньо води для того, щоб її (енергосистему - ред.) балансувати, як це робилось у попередні роки", - сказала Буславець.

За її словами, зобов'язання з балансування покладено на теплову генерацію.

"Так, вона стара, вона вже потребує або значної модернізації, або заміни на нову генеруючу потужність. Але, на жаль, ми не побудували нових потужностей у тепловій генерації, які б могли маневрувати", - наголосила Буславець.

Вона підкреслила, що диспетчер повинен мати інструмент і розуміти, яким чином балансувати систему, для цього потрібні потужності різної генерації.

"Для того, щоб забезпечити безпеку постачання нашим споживачам, генерація повинна бути різна. Повинен бути енергетичний мікс. Усі ці збудження вранці, ввечері, коли ми вмикаємо багато приладів, коли у нас є збільшення споживання, оця генерація повинна їх покривати. І ще вона забезпечує нашу надійність за рахунок наявних резервів у системі. Тобто якщо з якихось причин «випаде», так у нас в енергетиці називають, вийде з ладу якийсь блок – диспетчер повинен мати інструмент і розуміти, яким чином і за рахунок якої генерації покрити відсутність потужності того чи іншого блоку", - додала в.о. міністра.

Як повідомлялось, гідроенергетика на сьогодні виробляє на 40% менше електроенергії порівняно з минулим роком, адже Україна переживає один із найменших водних років за 120 років спостережень.

Узгоджені на травень режими роботи дозволять накопичувати основні водосховища дніпровського каскаду, але, за інформацією ПрАТ «Укргідроенерго», призведуть до зменшення у травні планового виробітку електроенергії підприємством на 25%.