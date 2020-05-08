В Україні завершили посів ярої пшениці, ячменю, буряка та гороху

В Україні завершилася сівба ярої пшениці, ячменю, вівса, гороху та цукрового буряку; загалом засіяно 86% прогнозованих площ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"У період 04-07.05 аграрії посіяли 2 млн га ярих зернових, зернобобових та технічних культур. Польові роботи проведені на площі 13,3 млн га, що становить 86% до прогнозу посіву (15,5 млн га). Завершено посів ярої пшениці, ячменю, вівса, гороху, цукрового буряку", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, посіяно:

ярої пшениці – 184,3 тис. га;

ярого ячменю – 1,5 млн га;

вівса – 186,3 тис. га;

гороху – 281,6 тис. га;

кукурудзи – 4,6 млн га із 5,38 млн га;

цукрових буряків – 206,6 тис. га;

соняшнику – 5,3 млн га і з 6,2 млн га;

сої – 942,6 тис. га з прогнозованих 1,44 млн га.

У міністерстві зазначили, що лідерами за темпами сівби цього тижня були агровиробники Запорізької (319 тис. га), Дніпропетровської (218 тис. га) та Полтавської (200 тис. га) областей.

За оновленим прогнозом Мінекономіки, згідно з даними регіонів, посівна площа основних культур збільшиться на 600 тис. га порівняно з 2019 роком - до 15,5 млн га. При цьому у структурі посівів ярої групи зросте частка кукурудзи та соняшнику, зменшиться - ячменю, сої та цукрового буряку.

За даними Укргідрометцентру, дощі у перших числах травня зняли стрес засухи в багатьох районах північно-західної частини країни. Значно покращилася ситуація у Черкаській, Київській, Житомирській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Рівненській, Вінницькій, нерівномірно - у Полтавській, Харківській та Полтавській областях.

Найближчим часом високих температур повітря не очікується, після 12 травня прогнозують дощі.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародна рада по зерну (IGC) через несприятливі погодні умови зменшила прогноз цьогорічного врожаю зерна в Україні на 1,2 млн тонн - до 70,2 млн тонн.