В Україні цьогоріч можуть зібрати до 72 мільйонів тонн зернових - експерт

Згідно з офіційним прогнозом, врожай зернових в Україні в 2020 році складе 63,5-72,4 млн тонн.

Про це повідомляє компанія УкрАгроКонсалт.

«Цього року спостерігається значна нерівномірність в оцінках врожаю зерна в Україні. Так, офіційний прогноз врожаю зерна перебуває в широкому діапазоні - від 63,54 млн т до 72,4 млн т», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, песимістичний прогноз грунтується на наслідках посухи в Одеській, Херсонській, Запорізькій областях. Оптимістичний прогноз базується на тому, що критична ситуація із зволоженням ґрунту лише в деяких регіонах, та й дощі наприкінці квітня і початку травня прийшли вчасно і зуміли переважно виправити ситуацію.

УкрАгроКонсалт продовжує дотримуватися оптимістичної точки зору, грунтуючись на ймовірності опадів на півдні упродовж найближчих 10 днів.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародна рада із зерна (IGC) у зв'язку з несприятливими погодними умовами зменшила прогноз врожаю зерна в Україні в 2020 році на 1,2 млн тонн - до 70,2 млн тонн. Через прогнозоване скорочення вирощування зернових в Україні в 2020/2021 маркетинговому році (МР), експортний потенціал сегмента скоротиться на 3,5 млн тонн порівняно з поточним сезоном.

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Також, внаслідок скорочення поголів'я сільськогосподарських тварин в Україні, IGC в квітні зменшив на 0,5 млн тонн прогноз внутрішнього споживання зернових. Крім того, перехідні залишки зерна в Україні в 2020/2021 МР оцінюються на рівні попереднього сезону - в 4,2 млн тонн.