Держбюро розслідувань цьогоріч відкрило 170 справ щодо митників

Державне бюро розслідувань у 2020 році відкрило 170 кримінальних проваджень по митниках.

Про це в інтерв'ю Цензор.нет повідомив в.о. голови ДБР Олександр Соколов.

"У нас цього року відкрито 170 проваджень по митниках. З них підозри вручено 23 у 20 справах. Днями заступникові начальника митниці в Харкові, який відповідає за боротьбу з контрабандою, висунуто підозру в халатності за 367 статтею КК. Він по одному кейсу міг скласти протокол про порушення митних правил, але чомусь таке рішення не прийняв. В результаті бюджет недоотримав 1,6 млн грн. Це як один з епізодів. Є хабарі. У тому числі і з митних постів. В основному там західна Україна йде. Частково по Одесі є реалізації", - сказав Соколов.

Відповідаючи на запитання з приводу критики генпрокурора Ірини Венедіктової, керівників правоохоронних органів, в тому числі і самого Соколова, з приводу розслідування правопорушень у митній сфері і пов'язаних з цим корупційних схем, в.о. голови ДБР зазначив, що "конструктивну критику генпрокурора ми почули; з урахуванням повноважень, які нам дані, рухаємося в цьому напрямку".