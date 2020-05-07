Українські фермери готові платити сезонним робітникам у півтора раза більше, ніж іноземні

Українські фермери подекуди готові платити сезонним робітникам у півтора раза більше, ніж іноземні, а отже заробляти можна й без виїзду за кордон.

Про це з посиланням на ніжинського "ягідного" фермера Андрія Білого повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"За словами керівника кооперативу Андрія Білого, ягідництво - перспективний напрямок для розвитку малого бізнесу у сільській місцевості, який може стати генератором нових робочих місць. Фермер порівняв заробітки сезонних робітників за кордоном з можливостями в Україні. Іноземні фермери платять заробітчанам приблизно 800 гривень на день при умові виконання щоденного плану збору ягід 90-100 кілограмів. У сезон українські фермери готові платити 1200 гривень на день, якщо робітник буде працювати з такою ж продуктивністю. Тобто, в Україні є можливість заробити більше, не треба їхати за кордон", - ідеться у повідомленні.

В ОДА розповіли, що фермерське господарство "Ніжин Агроінвест" спеціалізується на ягідництві з використанням повного циклу виробництва: від вирощування саджанців, розсади і ягід (малини, полуниці, обліпихи) - до заморозки та продажу готової продукції. На ринку працює з 2014 року, входить у топ 4 серед 90 українських виробників ягід. Продукцію реалізує виключно на експорт. Причина - низький попит на заморожену ягоду у вітчизняних рестораторів. Серед іноземних партнерів - Голландія, Польща, Німеччина.

Українські фермери готові платити сезонним робітникам у півтора рази більше, ніж іноземні

За кошти державної підтримки, отримані в 2018 році, ФГ "Ніжин Агроінвест" придбало холодильне обладнання і зараз має єдиний у північному регіоні України завод шокової заморозки свіжих ягід, фруктів та овочів.

У 2019-му підприємство реалізувало понад 800 т замороженої продукції. З них 75% - це були ягоди власного виробництва, решта - придбані у дрібних фермерів.

У подальших планах "Ніжин Агроінвесту" - розвиток сільськогосподарської кооперації, автоматизація процесів вирощування якісного посадкового садово-ягідного матеріалу, яким забезпечуватимуться також аграрії.

Раніше віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко повідомляв, що уряд України не може гарантувати українським робітникам європейський рівень зарплат, але намагатиметься зробити процес працевлаштування за кордоном максимально організованим. Дя цього урядом готується пакет умов для зацікавлених в українських заробітчанах.

Як повідомляв Укрінформ, перемовини про приїзд українців на сезонні роботи вже ведуть представники кількох країн, серед них - Ізраїль, Фінляндія, Австрія, Німеччина та країни, що межують з Україною.