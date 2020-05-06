У Мінекономіки обговорили механізми підтримки малого бізнесу

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко обговорив із представниками мікро- та малого бізнесу механізми підтримки в умовах карантину та після його закінчення.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Сьогодні, 6 травня, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко зустрівся з підприємцями, які представляють мікро- і малий бізнес з усіх регіонів України. Ключовою темою стало обговорення механізмів підтримки бізнесу в умовах карантину та після його закінчення», - йдеться у повідомленні.

Петрашко зазначив, що міністерство у щоденному режимі веде діалог з підприємцями в рамках Координаційної ради з питань розвитку мікро- та малого підприємництва, проходять зустрічі з профільними асоціаціями.

«Ми намагаємося зважено реагувати на запити, дотримуючись балансу між збереженням економіки і збереженням здоров’я людей», - підкреслив міністр.

Урядовець нагадав, що з 11 травня будуть пом’якшені карантинні обмеження. Зокрема, буде відновлена робота підприємств з торговельного та побутового обслуговування громадян, робота закладів громадського харчування на виніс, робота літніх майданчиків кафе та ресторанів. З 30 квітня вже дозволено працювати продовольчим ринкам і станом на 6 травня в Україні відкрилися 469 з 872 ринків.

Петрашко наголосив, що уряд також виділив 4,7 млрд грн на програму підтримки по частковому безробіттю. Малі та середні роботодавці, які зупинили або ж скоротили діяльність через карантин, можуть звернутися до своїх регіональних центрів зайнятості і отримати кошти на виплати зарплат їхнім працівникам. За даними міністра, станом на 6 травня вже отримано 3763 заявок від підприємців. Крім того, наразі проходять обговорення щодо вдосконалення цієї програми, а саме збільшення кола тих, хто потребує таку підтримку і зможе її отримати.

Очільник Мінекономіки також зауважив, що програма кредитування “5-7-9%” дає можливість рефінансувати наявні кредити під 0% протягом року, а програма «Нові гроші” дозволить отримувати кредити для мікро- і малих підприємців під 3% на 2 роки.

Як повідомляв Укрінформ, Ігор Петрашко під час брифінгу на тему: «Підтримка бізнесу в умовах карантину» заявив, що у відповідь на запит бізнесу Мінекономіки підтримує продовження мораторію на перевірки. Він додав, що для підтримки бізнесу вже видозмінено програму «Доступні кредити 5-7-9%». Програма передбачатиме компенсацію ставки по діючих кредитах до 0% за умови збереження не менше 60% фонду оплату праці та 80% чисельності персоналу порівняно із станом підприємства на 1 березня 2020 року. Ця умова має зберігатися протягом усього строку отримання саме цієї державної підтримки.

Також міністр повідомив, що на фінальному етапі – розроблення програми «Нові гроші». Зокрема, вона передбачає кредитування мікро- і малих підприємств для виплати заробітної плати, сплати комунальних послуг, оренди, податкових та інших обов’язкових платежів.