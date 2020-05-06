Коболєв каже, що у квітні отримав 47 тисячі зарплати

Керівник компанії НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв за квітень 2020 року отримав 47 тис. грн заробітної плати.

Про це він сказав на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За квітень цього року моя зарплата становить 47 тис. грн, оскільки і правління "Нафтогазу", і наглядова рада прийняли рішення про виконання закону "Про бюджет України", який обмежує виплати керівникам компаній", - сказав Коболєв.

Як повідомлялося, наглядова рада НАК "Нафтогаз України" доручила правлінню компанії забезпечити виконання вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Закон, що був прийнятий Верховною Радою України 13 квітня 2020 р., вимагає встановити заробітну плату правління та винагороду членів наглядової ради державних компаній на рівні, не більшому за 10 розмірів мінімальної заробітної плати. Відповідна вимога діє з 1 квітня та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

За даними ЗМІ, згідно з умовами контракту, затвердженими Міністерством економічного розвитку і торгівлі України наказом №681 від 13 квітня 2016 року, оклад Коболєва становив 1,041 млн грн на місяць, а виплата щомісячних премій та інших винагород повинна відбуватися згідно з колективним договором.

Підписаний в 2016 році контракт діяв до 23 березня 2019 року, а потім був продовжений урядом Володимира Гройсмана на рік. Кабмін вказував, що рівень винагороди голови правління буде становити 50% місячного окладу, без виплати щомісячних і квартальних премій, при цьому можлива виплата премії після закінчення дії контракту, яка врахована у фінансовому плані компанії.

Повідомлялося також, що НАК "Нафтогаз України" відмовилася надати на запит ЗМІ інформацію про заробітну плату за 2019 рік, отриману головою правління Андрієм Коболєвим та виконавчим директором групи Юрієм Вітренком.