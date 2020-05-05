На Чернігівщині через масове отруєння бджіл мітингували пасічники

У місті Ніжині Чернігівської області через масове отруєння бджіл пасічники провели акцію протесту з вимогою до влади вжити заходів із виправлення ситуації.

Про це повідомило місцеве інтернет-видання "Мій Ніжин".

"Під стінами міськвиконкому бджолярі підписували чергове звернення до влади. Мітингувальники вимагали від неї вжити відповідних дій, адже ця загрозлива ситуація може обернутися справжньою катастрофою, якщо вже такою не стала", - йдеться у повідомленні.

На Чернігівщині мітингували пасічники

На мітингу пасічники розповіли, що аграрії труять не тільки бджіл, а й людей. А ситуація набрала таких небезпечних обертів, що не помічати це вже просто неможливо.

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На розмову до бджолярів вийшли ніжинський міський голова Анатолій Лінник та начальник міськрайонного управління ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області Віктор Рафальський. Останній повідомив про створення слідчої групи, яка вже веде розслідування масової загибелі бджіл. Проведені в лабораторії дослідження не виявили у мертвих комах паразитарних хвороб, а це означає, що їх дійсно отруїли. Хто це зробив і якими агрохімікатами - у службі достеменно не знають.

Водночас бджолярі провели власне обстеження пасік і все документально зафіксували. Тому після мітингу поїхали на підприємство, яке обробляє навколишні поля і яке вони підозрюють в отруєнні комах. Проте на територію їх не впустили.

Розійтися з-під міської ради протестувальників попросила поліція, яка стежить за дотриманням карантину.