ПФУ з початку травня профінансував пенсії на 2,6 мільярда

З початку травня Пенсійний фонд України спрямував на виплату пенсій 2,6 мільярда гривень.

Про це інформують на сторінці ПФУ в Facebook.

«4 травня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій травня. На пенсійні виплати спрямовано 1,4 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 2,6 мільярда гривень», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію зарахують на рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ "Укрпошта”, пенсії доставлять листоноші додому.