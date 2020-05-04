Шмигаль - про торгівлю будматеріалами: Серед гіпермаркетів не має бути "обраних"

Кабінет міністрів у рамках карантинних заходів заборонив торгівлю будівельними матеріалами усім, тому тими, хто порушив заборону, будуть займатися правоохоронці.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на позачерговому засіданні уряду в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Всі відповідні випадки порушень зараз перевіряються органами правопорядку, органами санепідеміологічної безпеки. Особисто дав доручення уважно простежити, аби в цьому питанні не було обраних, і порушники понесли відповідальність", - сказав Шмигаль.

За його словами, до 11 травня торгівля будівельними матеріалами залишається під забороною. Те саме стосується закладів харчування.

"Під час карантину робота будівельних гіпермаркетів включала у себе виключно торгівлю медичними виробами, засобами гігієни, засобами зв’язку. Це не була індульгенція, щоб продавати інші товари і наживатись на карантині. Про що були дані чіткі роз’яснення, які товари і які підрозділи подібних магазинів можуть здійснювати торгівлю тими, або іншими товарами першої необхідності", - сказав Шмигаль.

Раніше низка українських ЗМІ поширила інформацію про те, що гіпермаркет "Епіцентр" начебто продавав будматеріали у період карантину.