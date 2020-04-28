Експорт виробів з деревини зріс на 8% - Держлісагентство

За І квартал 2020 року експорт виробів з деревини підприємствами галузі зріс на 8% - до понад 185 тис. куб. метрів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів Андрій Заблоцький, інформує пресслужба відомства.

"Експортне зростання показали такі види продукції: паркет індустріальний (експортовано 32,2 тис. квадратних метрів, +7%), дрова колоті (3,9 тис. кубічних метрів, + 11%), пиломатеріал обрізний (81,9 тис. куб. м, +12%)", - зазначив Заблоцький.

Він зауважив, що зростання експорту відбувається тенденційно, а не стрибками.

"Наша продукція продовжує впевнено закріплюватись на міжнародних ринках та приносити прибуток", - написав керівник Держлісагентства.

Більшість з того, що експортується, це вироби з деревини з доданою вартістю, а це свідчить про поступове зростання виробничих потужностей. Це також і нові робочі місця, сплачені податки і надходження до бюджету, підкреслив Заблоцький.