Підприємства Держлісагентства збільшили експорт обробленої деревини на 25%

Підприємства, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів у лютому 2020 року збільшили експорт обробленої деревини на 25% у порівняні із груднем 2019 року, до 68 тис. кубометрів.

Про це написав голова Держлісагентства Андрій Заблоцький у Facebook.

«Статистика по підприємствам, які належать до сфери управління Держлісагентства, така: якщо у грудні 2019 експортовано 54,4 тис. кубометрів виробів з деревини, то у лютому 2020 – більше 68 тис. кубометрів. Зростання експорту за перші два місяці цього року склало +25%», - написав Заблоцький.

За його словами, українські виробники продавали на експорт різні види пиломатеріалів, тріску, дрова колоті, заготовки для європіддонів, пиляні заготовки тощо.

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Як повідомляв Укрінформ, загалом у січні-лютому 2020 року було реалізовано 1,14 млн кубометрів деревини, на 6% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.