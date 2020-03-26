У Держлісагентстві заявили про зростання реалізації деревини

Завдяки правильно встановленим завданням для областей та оптимізації процесів вдалося досягти збільшення реалізації ділової деревини на внутрішньому ринку.

На цьому наголосив голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький, інформує пресслужба відомства.

«Урядом запроваджено режим надзвичайної ситуації на всій території України на 30 днів. Хочу відзначити, що при складному становищі в країні, в лісовій галузі простежується позитивна динаміка. За два місяці 2020 року реалізовано 1 млн 144 тис. кубометрів деревини. Збільшення у порівнянні з аналогічним періодом минулого року +6%», - повідомив голова Держлісагентства.

Заблоцький також звернув увагу на те, що останні два тижні березня показують позитивну динаміку.

«Якщо за тиждень до карантину було реалізовано 218 тис. кбм деревини, то за минулий карантинний тиждень – 278,5 тис. кбм. На 28% більше лише за тиждень», - наголосив посадовець.

Голова відомства підкреслив, що наразі послідовні дії направлені на забезпечення українського деревообробного бізнесу необхідною сировиною.

«Хочу звернути увагу, що ми не почали більше рубати. Це все вдалося зробити за рахунок правильно налагодженої роботи та боротьби зі зловживаннями», - наголосив Заблоцький.