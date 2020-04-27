Іпотека і малий бізнес: Президент анонсував дві кредитні програми

Президент Володимир Зеленський привітав рішення Національного банку про зниження облікової ставки та заявив, що це дає можливість іншим банкам зменшити ставки за кредитами для бізнесу й населення.

Про це він сказав у відеозверненні в понеділок, 27 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вітаю рішення Національного банку України знизити облікову ставку до 8%. Це дає банкам можливість зменшити ставки за кредитами як для бізнесу, так і для населення. Тепер м’яч на їхньому боці, тож усі ми з нетерпінням чекаємо на таке рішення", - заявив Президент.

Крім того, він також повідомив, що на цьому тижні уряд та НБУ мають презентувати дві важливі програми. За його словами, перша – це іпотека для населення за ставкою близько 10%, а друга - це кредити малому бізнесу за низькою ставкою для виплати заробітних плат своїм працівникам.

Як повідомляв Укрінформ, голова НБУ Яків Смолій 23 квітня заявив про те, що правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 10% до 8% річних із 24 квітня 2020 року.

Фото: Офіс Президента