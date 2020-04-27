НБУ у I кварталі повідомив правоохоронців про підозрілі операції клієнтів 7 банків

Національний банк за I кварталі 2020 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 7 банків та 2 небанківських фінансових установ.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк України в I кварталі 2020 року продовжував надавати правоохоронним органам відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність. Ці дані були отримані під час здійснення перевірок із питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства", - йдеться у повідомленні.

Так, станом на 31 березня 2020 року до правоохоронних органів за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу надіслано 6 листів із інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ на загальну суму понад 13,5 млрд грн; за результатами валютного нагляду – 3 листи про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суми близько 111,2 млн доларів та 13,6 млн євро.

Також упродовж I кварталу 2020 року надіслано два повідомлення про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України. Здебільшого, повідомляють в НБУ, надана правоохоронцям інформація стосувалася проведення клієнтами банків чи небанківських фінансових установ фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, уникненням оподаткування тощо.

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Як повідомлялося, за 2019 рік Національний банк направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 37 фінансових установ.