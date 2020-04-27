Митниця зможе приймати на власні рахунки валюту як заставу від нерезидентів

Митні органи зможуть приймати на власні рахунки готівкову валюту в якості застави від нерезидентів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк урегулював можливість внесення нерезидентами готівкової іноземної валюти на рахунки, відкриті на ім’я митних органів в установах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або в уповноваженому банку, з метою надання індивідуальної гарантії у формі грошової застави під час переміщення товарів територією України прохідним транзитом", - йдеться в повідомленні.

Такий крок здійснений з метою приведення нормативно-правової бази у відповідність із Законом України "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи".

Окремо Національний банк також уточнив, що дозволяється здійснювати розрахунки в іноземній валюті на території України за операціями з розміщення, виплати доходу та погашення облігацій, казначейських зобов’язань України, номінованих в іноземній валюті, якщо це передбачено проспектом емісії цінних паперів або ж рішенням про емісію цінних паперів (для державних цінних паперів – умовами їх розміщення).

Зазначені зміни затверджені постановою Правління №55 від 24 квітня 2020 року "Про внесення змін до Положення про здійснення операцій із валютними цінностями". Вони набувають чинності з 25 квітня 2020 року.