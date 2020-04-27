Митниця зможе приймати на власні рахунки валюту як заставу від нерезидентів
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Національний банк урегулював можливість внесення нерезидентами готівкової іноземної валюти на рахунки, відкриті на ім’я митних органів в установах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або в уповноваженому банку, з метою надання індивідуальної гарантії у формі грошової застави під час переміщення товарів територією України прохідним транзитом", - йдеться в повідомленні.
Такий крок здійснений з метою приведення нормативно-правової бази у відповідність із Законом України "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи".
Окремо Національний банк також уточнив, що дозволяється здійснювати розрахунки в іноземній валюті на території України за операціями з розміщення, виплати доходу та погашення облігацій, казначейських зобов’язань України, номінованих в іноземній валюті, якщо це передбачено проспектом емісії цінних паперів або ж рішенням про емісію цінних паперів (для державних цінних паперів – умовами їх розміщення).
Зазначені зміни затверджені постановою Правління №55 від 24 квітня 2020 року "Про внесення змін до Положення про здійснення операцій із валютними цінностями". Вони набувають чинності з 25 квітня 2020 року.