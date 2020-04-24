НБУ розширив строки рефінансування банків, перший аукціон – за тиждень

Національний банк подовжив строк надання банкам кредитів рефінансування з одного до трьох місяців, а також розширив перелік прийнятної застави. Зміни набувають чинності 27 квітня.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк збільшив строковість основних операцій з регулювання ліквідності банків, а саме, операцій з надання кредитів рефінансування на щотижневих тендерах з 30 до 90 днів. Перший тендер з подовженим строком рефінансування відбудеться у наступну п’ятницю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також розширено перелік прийнятної застави для залучення банками таких кредитів рефінансування.

"Зокрема, до заставного пулу можуть бути включені корпоративні облігації, випущені під державні гарантії, та муніципальні облігації. Також ці ж папери можна буде використовувати для здійснення операцій репо з Національним банком. В обох випадках рішення щодо включення цих активів у заставний пул чи прийняття у якості предмета репо буде ухвалюватися окремим рішенням правління Національного банку після проведення аналізу активів", - пояснили у НБУ.

Такі зміни спрямовані насамперед на підтримку достатньої ліквідності в банківській системі в умовах пандемії та карантинних обмежень, які негативно впливають на ділову активність і настрої бізнесу та громадян, наголосили у регуляторі.

Крім цього, у травні очікується запровадження довгострокового рефінансування на строк до 5 років.

"Останній місяць ми активно працювали над комплексом інструментів із підтримання економіки. За рахунок їх упровадження ми зможемо розширити для банків доступ до фінансування, яке вони, зі свого боку, зможуть спрямувати на кредитування реального сектору. Це має посилити стимулюючий ефект від зниження облікової ставки", - зазначив голова Національного банку Яків Смолій.

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Він додав, що метою НБУ є спроможність банків допомогти економіці України якомога швидше стати на ноги після завершення карантинних обмежень.

Зміни затверджені постановами Правління Національного банку №53 та №54 від 23 квітня 2020 року і набувають чинності 27 квітня 2020 року.