Нацбанк розширюватиме інструментарій підтримки ліквідності - Марченко

Національний банк України буде розширювати інструментарій підтримки ліквідності в банківській системі, і таким чином збільшить можливості Мінфіну для внутрішніх запозичень.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю для Ліга.Фінанси.

"НБУ заборонено законом пряме кредитування Мінфіну. Водночас, з боку Нацбанку є розуміння, що більшість країн світу зараз використовують ті чи інші механізми підтримки ліквідності в банківській системі, у тому числі через quantitative easing (кількісне пом’якшення – викуп центробанком цінних паперів на ринку, – Ред.). Тому, я думаю, НБУ в будь якому випадку буде розширювати інструментарій підтримки ліквідності, що зможе збільшити можливості Мінфіну для внутрішніх запозичень", - сказав Марченко.

Він зазначив, що у відомстві також не збираються "допускати безконтрольних історій з банальною емісією".

"Я прихильник того, щоб фінансувати конкретні потреби. Тому подивимося по ситуації – буде потреба, шукатимемо різні джерела ресурсу. Не буде – треба жити з тими ресурсами, що є, і не так сильно залежати від фінансування чи-то зовнішнього, чи-то внутрішнього", - наголосив Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, заявив, що в Нацбанку виступають проти емісії національної валюти.