Нацбанк виступає проти запуску “друкарського верстата”: Це шлях у нікуди

Фінансувати збільшення видатків держава має за рахунок дешевих зовнішніх запозичень, а не шляхом емісії національної валюти.

Про це заявив заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.

«Держава не може вмикати «друкарський станок», але може покрити збільшення видатків за рахунок запозичень. Дешевих запозичень», - сказав Сологуб.

Він зазначив, що Національний банк проти того, аби знову випускати з пляшки «джина інфляції та девальвації». Адже через емісію гривня стрімко знеціниться, а ціни стрімко зростуть.

«Наша країна має досвід 90-х, 2008 та 2014 років. Тоді емісія призводила лише до негараздів… Це шлях у нікуди. Це повернеться економіці бумерангом. А постраждають, перш за все, люди з найнижчими доходами, яких ми навпаки маємо захистити», наголосив заступник голови НБУ.

Він підкреслив, що Україна має позитивний досвід співпраці з міжнародними партнерами, і зараз триває фінальний етап перемовин із МВФ та іншими донорами.

«Ця співпраця забезпечить притік валюти в Україну. Кошти покриють дефіцит бюджету. Щоб стимулювати економіку, НБУ вже знизив облікову ставку до 10%. Також ми готові підтримати банки ліквідністю, тобто коштами за потреби. Зі свого боку, банки мають спрямовувати ці кошти на кредитування бізнесу й українців. Це також стимулюватиме економіку", - підсумував Сологуб.