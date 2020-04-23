Раді пропонують створити Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві

Група народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №3205 «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві».

Текст законопроєкту оприлюднено на сайті парламенту.

Проєкт закону розроблено з метою підтримки малих і середніх суб’єктів підприємництва, включаючи фермерські господарства, шляхом часткового гарантування виконання зобов’язань таких суб’єктів перед фінансовими установами за кредитними договорами з метою створення умов для стабільного функціонування ринку землі та сільського господарства в Україні.

Законопроєктом передбачається надання можливості українцям вільно розпоряджатися своєю власністю, включно із землею та капіталом, та отримувати за розпорядження нею справедливу вартість шляхом зняття мораторію на обіг земель сільськогосподарського призначення. З метою створення умов для стабільного функціонування ринку землі та сільського господарства в Україні пропонується створити Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві.

Так, документом пропонується визначити особливості створення та діяльності Фонду, який є спеціалізованою небанківською фінансовою установою, що створюється державою в особі Кабінету міністрів, учасниками якої можуть бути, крім держави, і інші юридичні особи.

Метою діяльності Фонду є підтримка малих і середніх суб’єктів підприємництва (у власності та/або користуванні яких перебувають землі сільськогосподарського призначення у обсягах, що не перевищують 500 гектарів), що здійснюють первинне виробництво сільськогосподарської продукції шляхом гарантування виконання зобов’язань таких суб’єктів за кредитними договорами з метою створення умов для стабільного функціонування ринку землі та сільського господарства в Україні.

Завданням Фонду є надання часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями малих і середніх суб’єктів підприємництва, що здійснюють діяльність у сільському господарстві.

Статутний капітал Фонду формуватиметься за рахунок коштів державного бюджету та вкладів учасників Фонду.

Проєктом закону також визначаються органи управління Фонду, вид діяльності та джерела фінансування Фонду.

Прикінцевими положеннями проєкту закону передбачається внесення відповідних змін до Законів України «Про управління об’єктами державної власності» та «Про державну підтримку сільського господарства України»

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Очікується, що прийняття цього законопроєкту покращить доступ малих і середніх суб’єктів господарювання, що здійснюють первинне виробництво сільськогосподарської продукції, до кредитних ресурсів, дозволить збільшити обсяг інвестицій в аграрний сектор економіки, підвищить конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції та її якість.