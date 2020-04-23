Фонд гарантування завершив виплати вкладникам Профін Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати вкладникам ПАТ «Профін Банк».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"21 квітня 2020 року Фондом гарантування вкладів фізичних осіб було подано документи державному Реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення ПАТ «Профін Банк» як юридичної особи. У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 21 квітня 2020 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "Профін Банк", - йдеться в повідомленні.

У межах виплати гарантованого відшкодування вкладники ПАТ «Профін Банк» отримали 36,7 млн грн, що становить 94,5% від загальної гарантованої суми.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2015 Національний банк України прийняв рішення про ліквідацію Профін Банку.