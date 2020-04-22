Ціна газу для населення у квітні знизилася на 15% - Нафтогаз

Ціна газу для населення у квітні 2020 року знизилася до 2,9 грн за кубометр без ПДВ, націнки газзбутів, а також транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами.

Про це йдеться у повідомленні НАК "Нафтогаз України".

"У квітні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), знизилась до 2,9 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 15% менше, ніж у березні 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Загалом, ціна газу для населення впала на 38% починаючи з січня 2020 року.

"Зниження цін на газ третій місяць поспіль – позитивний сигнал для людей. Рахунки за газ у квітні мають знизитись і через закінчення опалювального сезону, і через зменшення відпускної ціни Нафтогазу. У підсумку, я сподіваюсь, зменшиться навантаження на бюджети українських домогосподарств, які відчувають негативні наслідки карантинних заходів", – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.