Поштові компанії здійснюють безперебійні доставки посилок з України в умовах карантину

Поштові служби, зокрема DHL, USPS і "Укрпошта", які здійснюють доставку поштових відправлень з України, продовжують безперебійну роботу, проте мають особливості роботи в умовах карантину.

Про це Укрінформу повідомили в компанії Handmade-Hub, що здійснює технологічну підтримку на міжнародних торговельних майданчиках продавців з України і надає функції посередника під час продажу товарів online.

"Щодня в службу підтримки Handmade-Hub надходять десятки питань щодо доставки, адже ця тема дуже актуальна сьогодні. Ми вирішили зробити невеликий огляд про те, як йдуть справи у різних поштових службах", - відзначили в Handmade-Hub.

Так, на думку Handmade-Hub, на сьогодні найнадійнішою за термінами доставок є поштова компанія DHL.

"Більшість посилок доставляються в заявлені терміни (1-3 робочих дні), іноді є невеликі затримки до Австралії", - підкреслили в Handmade-Hub.

Відзначається, що ця надійність досягається завдяки власному флоту вантажних літаків.

"Це великі витрати, тому доставка DHL не є дешевою. Якщо вам необхідно доставити посилку швидко і в заявлений термін, це нині найкращий варіант", - йдеться в повідомленні.

Що стосується поштової служби USPS, то в Handmade-Hub відзначають дві консолідації: ePacket (відправка до 35 країн світу за вигідною ціною) і їхня консолідована відправка до США.

"У разі відправки ePacket, наша служба доставки залежить від пошти країни призначення і регіону, в якому знаходиться покупець, тому терміни збільшилися з 10-14 днів до 16-22. Доставка до США теж йде із затримкою, із заявлених 5-7 днів терміни збільшилися до 6-9. Також, почастішали випадки, коли посилка трекається тільки після отримання. Цей спосіб підходить, якщо ви хочете заощадити і у вас немає жорстких часових рамок щодо доставки", - прокоментували у Handmade-Hub.

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Також, у компанії відзначили роботу в умовах карантину національного поштового оператора України - "Укрпошти". Не зважаючи на можливі випадки затримки з доставкою поштових відправлень, водночас, це найдешевший на сьогодні вид доставки, особливо з габаритними вантажами.

"Зараз важко спрогнозувати доставку цієї поштовою службою. Ми зустрічаємо як повне обурення від затримок до місяця, так і вдячні відгуки про доставку в терміни швидші від заявлених. З останніх новин: Укрпошта об'єдналася з EMS і заявляє про 7-10 днів доставки до 57 країн світу. За непідтвердженими даними, Укрпошта планує розпочати відправку через авіакомпанію МАУ пасажирськими літаками, тому сподіваємося, що найближчим часом доставка Укрпошти стане більш стабільною, оскільки їх відправка залишається найдешевшою для наших клієнтів, особливо з габаритним вантажем", - йдеться в повідомленні.