Товарообіг роздрібної торгівлі цьогоріч збільшився на 16%

За січень-березень 2020 року роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі України (юридичних осіб) збільшився на 16% у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року, до 198,05 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Лідером за обсягами роздрібного товарообігу роздрібних підприємств у січні-березні 2020 року було місто Київ (45,49 млрд грн; на 16,5% більше, ніж за аналогічний період 2019 року). Серед регіонів країни перше місце за цим показником посіла Дніпропетровська область (20,16 млрд грн, на 17,4% більше); друге — Київська (16,10 млрд грн, на 23,5% більше); третє — Одеська (15,68 млрд грн, на 21,8% більше) області.

Найменші обсяги роздрібного товарообігу за І квартал 2020 року продемонстрували роздрібні підприємства Луганської (1,34 млрд грн; на 22,0% більше, ніж за аналогічний період 2019 року), Чернівецької (1,85 млрд грн, на 3,5% менше) та Тернопільської (2,20 млрд грн, на 20,1% більше) областей.

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Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2019 році роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 795,20 млрд грн, що на 19,0% більше, ніж у 2018 році.