На Вінниччині через посуху прискорюють посів пізніх зернових

На Вінниччині через посуху аграрії прискорюють посів пізніх зернових та технічних культур.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА Микола Ткачук.

«Прогнозоване через кілька днів різке підвищення температури неминуче призведе до стрімкої втрати вологи посівним шаром грунту, а тому сівбу доводиться прискорювати незалежно від існуючого на сьогоднішній день температурного режиму. Використання наявних запасів продуктивної вологи стало головним критерієм при визначенні строків посіву пізніх зернових», - сказав Ткачук.

За його словами, станом на середу, 22 квітня, в області посіяно майже 600 тис. га пізніх ярих та технічних культур.

Зокрема, кукурудза на зерно висіяна на площі 287,7 тис. га, що становить 65,0% до прогнозу. Соняшнику посіяно на 223,4 тис. га - 85,0% від запланованого.

У південних районах, де уже настали оптимальні строки, розпочато посів сої на площі 1,1 тис. га.

Завершено посів цукрових буряків. Цьогоріч площі під цією культурою зросли проти торішнього показника на 7,3 тис. га до 47,5 тис. га, або на 8,2%.

Як повідомлялося, на Вінниччині фіксують критично низький рівень вологи в родючому шарі грунту. Із оптимальних 210-240 мм реально по окремих районах рівень вологи складає від 80 до 100 мм, тобто, менше половини від мінімуму.

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Така ситуація змусила аграріїв області надзвичайно високими темпами проводити посів ранніх зернових і зернобобових.