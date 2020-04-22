На Вінниччині аграрії фіксують критично низький рівень вологи у грунті
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА Микола Ткачук.
«За даними гідрометеорологів, на Вінниччині зараз критично не вистачає поверхневої вологи і продуктивної вологи у метровому шарі грунту. Із оптимальних 210-240 мм реально по окремих районах маємо від 80 до 100 мм вологи. Тобто, менше половини від бажаного мінімуму. Це вже критична межа недостатньої кількості продуктивної вологи», - розповів Ткачук.
За його словами, така ситуація змусила аграріїв області надзвичайно високими темпами проводити посів ярих культур, зокрема, ранніх зернових і зернобобових.
Аби впоратися із цим завданням, Вінницька ОДА видала спеціальне розпорядження, завдяки якому вдалося узгодити з превентивною службою Нацполіції всі питання руху сільськогосподарської техніки, у тому числі великогабаритної, дорогами області, зокрема, безпечні маршрути переїздів до місця виконання робіт.
Посадовець зазначив, що у квітні в області пройшов лише один дощ, який рівень поверхневої вологи дещо збільшив і покращив умови для сходження посіяної ярини. Утім, умови для сходів все ще залишаються далекими від оптимальних.
У цьому році на Вінниччині у сільськогосподарськими підприємствами усіх категорій посіяно 97,2 тис. га ярих зернових та зернобобових ранньої групи. У тому числі, ярої пшениці посіяно 10,6 тис. га , ярого ячменю - 77,2 тис. га, вівса - 0,8 тис. га, гороху - 8,6 тис. га.
Триває посів пізніх зернових та технічних культур.