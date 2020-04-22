На Вінниччині аграрії фіксують критично низький рівень вологи у грунті

На Вінниччині станом на середу аграрії фіксують критично низький рівень вологи в родючому шарі грунту.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА Микола Ткачук.

«За даними гідрометеорологів, на Вінниччині зараз критично не вистачає поверхневої вологи і продуктивної вологи у метровому шарі грунту. Із оптимальних 210-240 мм реально по окремих районах маємо від 80 до 100 мм вологи. Тобто, менше половини від бажаного мінімуму. Це вже критична межа недостатньої кількості продуктивної вологи», - розповів Ткачук.

За його словами, така ситуація змусила аграріїв області надзвичайно високими темпами проводити посів ярих культур, зокрема, ранніх зернових і зернобобових.

Аби впоратися із цим завданням, Вінницька ОДА видала спеціальне розпорядження, завдяки якому вдалося узгодити з превентивною службою Нацполіції всі питання руху сільськогосподарської техніки, у тому числі великогабаритної, дорогами області, зокрема, безпечні маршрути переїздів до місця виконання робіт.

Посадовець зазначив, що у квітні в області пройшов лише один дощ, який рівень поверхневої вологи дещо збільшив і покращив умови для сходження посіяної ярини. Утім, умови для сходів все ще залишаються далекими від оптимальних.

У цьому році на Вінниччині у сільськогосподарськими підприємствами усіх категорій посіяно 97,2 тис. га ярих зернових та зернобобових ранньої групи. У тому числі, ярої пшениці посіяно 10,6 тис. га , ярого ячменю - 77,2 тис. га, вівса - 0,8 тис. га, гороху - 8,6 тис. га.

Триває посів пізніх зернових та технічних культур.