«Велике будівництво»: на Херсонщині ремонтують міст у Великоолександрівському районі

На Херсонщині рамках програми «Велике будівництво» ремонтують міст на автомобільній дорозі у Великоолександрівському районі.

Про це у Facebook повідомляє Херсонська ОДА.

«Капітальний ремонт мосту в рамках проєкту "Велике будівництво" триває у Великоолександрівському районі. Роботи проводяться на автомобільній дорозі 0220405 Калініндорф — Калінінське, км 5+400. Завершення робіт планується до кінця жовтня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ремонтом буде охоплено не тільки дорожнє покриття, а й опори, їх підводна частина, бар’єрне та перильне огородження. Крім того, будуть проведені роботи з укріплення.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у рамках програми «Велике будівництво» на Херсонщині ремонтуються два мостові переходи через Милівську та Новокаїрську балки на трасі Т-04-03 Мар’янське – Берислав.